В РФС заявили, что по-прежнему хотят провести матч со сборной Ирана осенью

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что Федерация футбола Ирана находится на связи с Российским футбольным союзом по поводу проведения матча национальных сборных в октябре. Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку, а уже 24 июня в силу вступило перемирие между сторонами.

«Иран, слава богу, вышел на связь. Поэтому всё сложится позитивно. Матч в России в октябре должен состояться», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. В мартовскую паузу подопечные Валерия Карпина сыграли с Гренадой (5:0) и с Замбией (5:0), а в июне встретились с Нигерией (1:1) и Беларусью (4:1).