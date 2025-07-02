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Валерий Непомнящий высказался о назначении Юрана в клуб из Турции

Валерий Непомнящий высказался о назначении Юрана в клуб из Турции
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Экс-тренер турецких «Анкарагюджю» и «Генчлербирлиги» Валерий Непомнящий высказался о назначении Сергея Юрана главным тренером клуба «Серик Беледиеспор».

«Если Юран принял предложение «Серикспора», значит, он всё обдумал. Я за то, чтобы российские тренеры работали, где бы то ни было — даже в Турции. Как я понимаю, у клуба русские владельцы, поэтому и задача, скорее всего, ставится выйти в Суперлигу. Это интересно.

Когда я ещё работал в Турции, в Анталье был клуб «Антальяспор», но команда раньше была без амбиций и ни на что не рассчитывала. Мне кажется, они с «Серикспором» на одном уровне», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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