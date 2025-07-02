Александр Шикунов: Чернов и Медина не нужны Станковичу, они не тянут «Спартак»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на новости о том, что Хесус Медина и Никита Чернов тренируются отдельно от общей группы «Спартака» по решению главного тренера команды Деяна Станковича.

«Чернов и Медина не нужны Станковичу. Они реально не тянут «Спартак», поэтому им ищут новые команды. Станкович взял более молодых ребят из «Спартака-2», которые уже были в аренде в «Сатурне». Вместо Чернова пришёл молодой Гузиев. Это очень правильное решение и хороший шаг — может вырасти очень хороший футболист», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.