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Врач ЦСКА Безуглов высказался о физической форме нападающего Алеррандро

Врач ЦСКА Безуглов высказался о физической форме нападающего Алеррандро
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Врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов оценил физическую форму бразильского нападающего армейцев Алеррандро.

— Создаётся впечатление, что Алеррандро не лучшим образом готов физически.
— Все футболисты разные. Все прогрессируют, и Алеррандро очень тщательно относится к делу. Ни у тренеров, ни у врачей нареканий к его самоотдаче точно нет. Поэтому я думаю, что у него всё должно быть хорошо, — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 25-летний Алеррандро провёл шесть матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями игрок не отметился.

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