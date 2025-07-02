Врач ЦСКА Безуглов высказался о физической форме нападающего Алеррандро

Врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов оценил физическую форму бразильского нападающего армейцев Алеррандро.

— Создаётся впечатление, что Алеррандро не лучшим образом готов физически.

— Все футболисты разные. Все прогрессируют, и Алеррандро очень тщательно относится к делу. Ни у тренеров, ни у врачей нареканий к его самоотдаче точно нет. Поэтому я думаю, что у него всё должно быть хорошо, — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 25-летний Алеррандро провёл шесть матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями игрок не отметился.