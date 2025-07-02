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Экс-тренер «Урала» Томаров стал помощником Биджиева в «Динамо» Махачкала

Экс-тренер «Урала» Томаров стал помощником Биджиева в «Динамо» Махачкала
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Российский специалист Сергей Томаров вошёл в тренерский штаб махачкалинского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«43-летний специалист ранее работал в «Уфе», «Факеле», «Кубани» и «Урале». Помимо Томарова, напомним, Хасанби Биджиеву помогают старший тренер Горан Алексич, тренер Анзур Садиров, тренер по физподготовке Шихмирза Баламирзаев и тренер вратарей Дмитрий Игнатьев.

Добро пожаловать, Сергей Александрович!» — написано в сообщении махачкалинского клуба.

«Динамо» завершило сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 11-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 29 очков за 30 матчей.

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