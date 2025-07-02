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Болельщики «Торпедо» обратились к главе РФС с просьбой не допустить снятия клуба с РПЛ

В распоряжение редакции «Чемпионата» попало письмо болельщиков «Торпедо» на имя президента РФС Александра Дюкова.

«Президенту Российского футбольного союза Дюкову А.В.

Уважаемый Александр Валерьевич! Мы, болельщики футбольного клуба «Торпедо Москва», серьёзно обеспокоены ежедневно появляющимися в различных средствах массовой информации публикациями о судьбе нашего любимого клуба.

Считаем недопустимым наказание нашего клуба, команды и её многочисленных болельщиков за действия отдельных физических лиц, чья вина в произошедшем на данный момент не доказана.

«Торпедо» — клуб со славной вековой историей, который застал все периоды становления и развития футбола в нашей стране.

Мы очень рады и гордимся тем, что по итогам минувшего сезона наша команда по спортивному принципу завоевала право выступать в МИР Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026.

Не сомневаемся, что все матчи «Торпедо» в МЕЛБЕТ Первой лиге сезона-2024/2025 проходили в честной спортивной борьбе.

Предстоящий сезон в МИР РПЛ должен стать для нас особенным не только из-за возвращения «Торпедо» в главный футбольный турнир страны. В 2026 году мы ждём открытия нашего нового стадиона.

Рассчитываем на принятие объективного решения по итогам работы специальной комиссии РФС.

С уважением, болельщики футбольного клуба «Торпедо» Москва», — сказано в письме.