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Константин Тюкавин признался, что всерьёз рассматривал предложение «Зенита»

Константин Тюкавин признался, что всерьёз рассматривал предложение «Зенита»
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что всерьёз рассматривал предложение санкт-петербургского «Зенита», однако принял решение остаться в московском клубе.

— Вариант с «Зенитом» всё-таки рассматривал всерьёз или нет, честно скажи?
— Долго обсуждали, но не в последний момент, но сказал нет, много-много обсуждали.

— То есть были мысли, рассматривал всерьёз?
— Конечно, да, — сказал Тюкавин в выпуске YouTube-канала экс-нападающего «Динамо» и «Краснодара» Фёдора Смолова.

Напомним, в марте этого года Тюкавин получил травму крестообразных связок колена. В минувшем сезоне 23-летний форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами.

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