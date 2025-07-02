Константин Тюкавин признался, что всерьёз рассматривал предложение «Зенита»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что всерьёз рассматривал предложение санкт-петербургского «Зенита», однако принял решение остаться в московском клубе.

— Вариант с «Зенитом» всё-таки рассматривал всерьёз или нет, честно скажи?

— Долго обсуждали, но не в последний момент, но сказал нет, много-много обсуждали.

— То есть были мысли, рассматривал всерьёз?

— Конечно, да, — сказал Тюкавин в выпуске YouTube-канала экс-нападающего «Динамо» и «Краснодара» Фёдора Смолова.

Напомним, в марте этого года Тюкавин получил травму крестообразных связок колена. В минувшем сезоне 23-летний форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами.