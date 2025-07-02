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Александр Канищев: «Зенит» предлагает Жерсону деньги, от которых отказаться нельзя

Александр Канищев: «Зенит» предлагает Жерсону деньги, от которых отказаться нельзя
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о готовящемся трансфере бразильского полузащитника Жерсона в санкт-петербургский клуб. Ранее стало известно, что «Зенит» согласовал контракт с Жерсоном.

«Жерсон — неплохой игрок. По крайней мере, это было видно в последних матчах за «Фламенго». За Жерсона «Зенит» платит не больше, чем за Луиса Энрике. Клуб может платить такие деньги — это не новость. Посмотрим по факту, что из себя будет представлять этот футболист. Что касается выигрыша конкуренции за Жерсона у «Аль-Насра», видимо, «Зенит» предлагает бразильцу такие деньги, от которых отказаться нельзя», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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