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«Сам понимаю, что ошибся». Арбитр Карасёв рассказал, как относится к критике в свой адрес

«Сам понимаю, что ошибся». Арбитр Карасёв рассказал, как относится к критике в свой адрес
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Известный арбитр Российской Премьер-Лиги Сергей Карасёв рассказал, как относится к критике в свой адрес. Карасёву 46 лет, он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010-го Карасёв является судьёй ФИФА, ранее Сергей работал на матчах Лиги чемпионов УЕФА, чемпионатов мира и Европы.

«Я критику не то чтобы не читаю, просто особо не слежу и не смотрю. Особенно после неудачных решений лучше отключиться. Но я-то сам понимаю, что ошибся. Здесь ошибся, через два тура недоработал, не так увидел. Я себя всегда объективно оцениваю, по голове себя не глажу, поэтому сезон неудачный», — приводит слова Карасёва ТАСС.

Напомним, «Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте, тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

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