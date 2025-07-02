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Лепёхин — о Жерсоне: смущают переходы бразильцев в Россию, они немотивированные

Лепёхин — о Жерсоне: смущают переходы бразильцев в Россию, они немотивированные
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Российский экс-футболист Константин Лепёхин высказался о возможном трансфере бразильского футболиста Жерсона из «Фламенго» в «Зенит».

«Что касается трансфера Жерсона в «Зенит», все оценки нужно делать ближе к осени. Футболист должен поиграть в новой команде, и тогда станет понятно, стоило совершать этот трансфер или нет. Объяснимо, почему руководство «Зенита» ищет игрока в центр поля, — там не хватает футболистов, определяющих результат, развитие атак и оборону. Игра команды с приходом Жерсона точно не будет хуже. А говорить про стоимость игрока не хочется, ведь хорошие футболисты стоят дорого, а плохие «Зениту» не нужны.

Серьёзно, что «Зенит» выиграл конкуренцию у «Аль-Насра» за Жерсона. Но меня всегда смущают переходы футболистов из Бразилии в Россию или Саудовскую Аравию. Все мотивированные игроки стремятся в топ-5 лиг Европы. А те, кто едут к нам или в Саудовскую Аравию, — уже немотивированные футболисты или у них «особая» мотивация», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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