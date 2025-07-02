Новичок «Балтики» Ковач назвал Россию хорошим местом для футболистов

Новичок калининградской «Балтики» Стефан Ковач признался, что не боялся переезда в Россию из-за потенциальной критики в Европе.

— Многие футболисты в Европе немного боятся ехать в Россию. У тебя было такое ощущение?

— Нет, мы хотим играть в России. Россия — хорошее место для футболистов.

— Ты не боишься, что этот трансфер будет раскритикован в Европе?

— Нет. Почему? Это моя работа. Я думаю только о футболе. Ни о политике, ни о чём другом. Только о футболе, ведь я футболист. Моя концентрация находится только на поле, — сказал Стефан Ковач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.