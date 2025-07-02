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«Бёрнли» объявил о переходе нападающего Лума Чауны из «Лацио»

«Бёрнли» объявил о переходе нападающего Лума Чауны из «Лацио»
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Французский нападающий Лум Чауна стал игроком английского «Бёрнли». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Бёрнли» рад сообщить о переходе вингера сборной Франции до 21 года Лума Чауны из «Лацио» за нераскрытую сумму. 21-летний нападающий подписал пятилетний контракт и прибыл в Восточный Ланкашир, проведя уже 130 матчей в Серии А, Лиге 1 и Лиге 2», — написано в сообщении клуба.

«Я очень горжусь тем, что подписал контракт с этим особенным клубом. Я разговаривал с тренером во время чемпионата Европы этим летом, и у нас состоялся действительно хороший диалог, который помог мне понять, что хочу быть здесь. Не могу дождаться, когда смогу подготовиться к предстоящему сезону и выступить перед болельщиками», — сказал Чауна.

В сезоне-2024/2025 «Бёрнли» занял второе место в Чемпионшипе и вышел в АПЛ.

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