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Капитан сборной России Кожникова назвала самые памятные матчи за национальную команду

Капитан сборной России Кожникова назвала самые памятные матчи за национальную команду
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Защитница московского «Спартака» и сборной России Анна Кожникова ответила на вопрос о самых памятных матчах за национальную команду.

— В вашей карьере было больше 100 матчей за сборную. Можете вспомнить самый-самый?
— Все официальные матчи помнятся. На чемпионате Европы обидный матч с Италией был в 2009 году, когда уступили 0:2. С той же Италией, но уже победа 2:1 в 2017 году, тоже на чемпионате Европы. Эмоции были максимальными. Все игры на Европу помнятся до сих пор, моменты, фрагменты. Такие масштабы, наверное, вообще не стираются из памяти до глубокой старости, — приводит слова Кожниковой официальный сайт РФС.

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