В «Краснодаре» уверены, что Сафонов способен вытеснить Доннарумму из старта «ПСЖ»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что голкиперу Матвею Сафонову по силам стать первым номером «ПСЖ» и вытеснить из стартового состава итальянского вратаря Джанлуиджи Доннарумму.

«Нисколько не сомневаюсь, что Сафонов способен вытеснить из основного состава Джанлуиджи Доннарумму. У Матвея для этого всё есть. В первом же сезоне за «ПСЖ» Сафонов добился многого: сыграл 17 матчей, выучил французский, взял все титулы, был основным вратарём в финале Кубка», — приводит слова Мусаева «Комсомольская правда — Краснодар».

Российский голкипер перешёл в «ПСЖ» в июле 2024 года из «Краснодара». Он принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах и выиграл четыре трофея, включая Лигу чемпионов.