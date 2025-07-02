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В «Краснодаре» уверены, что Сафонов способен вытеснить Доннарумму из старта «ПСЖ»

В «Краснодаре» уверены, что Сафонов способен вытеснить Доннарумму из старта «ПСЖ»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что голкиперу Матвею Сафонову по силам стать первым номером «ПСЖ» и вытеснить из стартового состава итальянского вратаря Джанлуиджи Доннарумму.

«Нисколько не сомневаюсь, что Сафонов способен вытеснить из основного состава Джанлуиджи Доннарумму. У Матвея для этого всё есть. В первом же сезоне за «ПСЖ» Сафонов добился многого: сыграл 17 матчей, выучил французский, взял все титулы, был основным вратарём в финале Кубка», — приводит слова Мусаева «Комсомольская правда — Краснодар».

Российский голкипер перешёл в «ПСЖ» в июле 2024 года из «Краснодара». Он принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах и выиграл четыре трофея, включая Лигу чемпионов.

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