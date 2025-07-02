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Франк Артига: последнюю зарплату в «Химках» получил в ноябре

Франк Артига: последнюю зарплату в «Химках» получил в ноябре
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Бывший главный тренер «Химок» Франк Артига сообщил, что в последний раз ему выплачивалась зарплата в подмосковном клубе в ноябре прошлого года. Артига возглавлял «Химки» с июня 2024-го по апрель 2025-го. Напомним, ранее подмосковный клуб не получил лицензию РФС-I для участия в РПЛ.

— Как отнеслись к новостям, что «Химки» подали документы на банкротство?
— Очень грустно. Все игроки, персонал и сотрудники клуба боролись и много страдали, чтобы спасти «Химки». Мы думали, что, если останемся в РПЛ, клуб решит свои финансовые проблемы.

— За какой срок вам должны зарплату и премиальные? Это большая сумма?
— Моя последняя зарплата была выплачена в ноябре, — приводит слова Артиги «Матч ТВ».

По итогам сезона-2024/2025 первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге завоевал «Краснодар». Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте, тройку лидеров замкнул ЦСКА.

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