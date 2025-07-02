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«Урал» сообщил о переходе Романа Акбашева

«Урал» сообщил о переходе Романа Акбашева
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Российский полузащитник Роман Акбашев стал игроком екатеринбургского «Урала». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Роман родился 1 ноября 1991 года в Стерлитамаке. В период с 2011 по 2020 год он успел поиграть за «Динамо» (Киров), «Авангард», «КАМАЗ», «Волгарь», «Рубин», «Нефтехимик». Затем оказался в «Факеле», где провёл больше всего матчей. За воронежскую команду на его счету 116 игр и 22 мяча. Также в РПЛ Роман выступал за «Ростов», но продолжительным этот период не получился. Прошлый сезон он начал в «КАМАЗе», но уже спустя девять туров перебрался в «Черноморец», где стал одним из лидеров команды. За 19 игр Акбашев забил девять мячей.

Рады приветствовать Романа в «Урале»! Желаем много результативных действий в предстоящем сезоне», — написано в сообщении клуба.

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