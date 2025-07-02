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«Подумал где-то час». Сидоров рассказал, как состоялся переход в «Ахмат» из «Оренбурга»

«Подумал где-то час». Сидоров рассказал, как состоялся переход в «Ахмат» из «Оренбурга»
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Защитник грозненского «Ахмата» Максим Сидоров рассказал о переходе в клуб из «Оренбурга».

— Как узнал о варианте с возможным переходом в «Ахмат» после второго сезона в «Оренбурге»?
— Это было в то время, когда я находился в отпуске. Позвонил агент, сообщил, что на «Оренбург» по поводу меня вышел «Ахмат». Я попросил время на раздумье, подумал где-то час, обсудив всё с женой. Перезвонил агенту, сказал, что может получиться хорошая история в Грозном, и дал своё добро на переход. Дальше клубы договорились по условиям моего выкупа. Был интерес и от других команд, но до конкретики не дошло, — приводит слова Сидорова официальный сайт «Ахмата».

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