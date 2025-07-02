Максим Сидоров назвал основные факторы, определившие переход из «Оренбурга» в «Ахмат»

Защитник грозненского «Ахмата» Максим Сидоров высказался о переходе в клуб из «Оренбурга».

— Был знаком с Александром Сторожуком до встречи в «Ахмате»?

— Лично нет, но был наслышан о нём. Смотрел игры его «Краснодара» и тульского «Арсенала», но знакомиться прежде не доводилось.

— Что для тебя стало определяющим, когда принимал предложение «Ахмата»?

— Мне хотелось попробовать что-то новое, выйти из зоны комфорта. В «Оренбурге» мне не хватало конкуренции на моей позиции на поле, а в «Ахмате» она бешеная. Конкуренция позволяет футболисту расти. И это ещё новый для меня город, клуб с большими задачами, — приводит слова Сидорова официальный сайт «Ахмата».