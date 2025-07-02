Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Динамо» Махачкала

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии товарищеского матча с махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт 3 июля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

— Какие ожидания от завтрашнего матча? Соперник, как известно, непростой, хоть «Зенит» в прошлом сезоне его дважды обыграл.

— Сейчас задачи одни и те же по первым матчам. Пока ещё не все в сборе, не все в оптимальной кондиции, идёт работа как раз над функциональным состоянием. Ближе к началу чемпионата уже будем пробовать какие-то варианты касаемо нашего тактического построения, взаимодействий. Посмотрим, появятся ли новые футболисты, чтобы каким-то образом встраивать их в игру нашей команды.

— В матче с «Црвеной Звездой» ротация была постепенная в течение всего второго тайма и перерыва. Здесь будут играть два состава по тайму или продолжится такая же концепция, как в сочинском матче?

— Скорее всего, два состава. Игра была не так давно против «Црвены Звезды» — это раз. И вторая группа, которая недавно начала тренироваться, тоже не так много работает. Поэтому вряд ли они готовы сыграть больше чем 45 минут на сегодняшний день, — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».