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Сидоров сравнил периоды работы с Деограсией и со Слишковичем в «Оренбурге»

Сидоров сравнил периоды работы с Деограсией и со Слишковичем в «Оренбурге»
Давид Деограсия
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Новичок грозненского «Ахмата» Максим Сидоров высказался о периодах работы с тренерами Давидом Деограсией и Владимиром Слишковичем в «Оренбурге».

«К тому и другому я прекрасно отношусь. Разница между ними, наверное, была в том, что Давид больше давал футболистам свободу действий, позволял творить в атаке: «Больше ошибайся впереди, но сзади – меньше». Чуть не очень у нас выдались летние предсезонные сборы, физических нагрузок было мало и в прошлом сезоне «Оренбург» стал много пропускать на последних минутах.

С приходом Владимира Слишковича стала чувствоваться разница с прошлым тренером в дисциплине. Для Слишковича она на первом месте, штрафы даже за всякие, казалось бы, мелочи можно было получить. С ним мы провели хорошие зимние сборы, очень много бегали. И это пошло в плюс – в весенней части «Оренбург» неплохо смотрелся», — приводит слова Сидорова официальный сайт «Ахмата».

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