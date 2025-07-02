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Экс-нападающий «Факела» Владимир Ильин объяснил вылет команды из РПЛ

Экс-нападающий «Факела» Владимир Ильин объяснил вылет команды из РПЛ
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Бывший футболист воронежского «Факела» Владимир Ильин порассуждал на тему вылета команды из Российской Премьер-Лиги по итогам минувшего сезона.

«Я много думал на эту тему. Нет конкретного ответа, и я не могу сказать, что кто-то один виноват. Наверное, никто не сможет сказать. Просто цепочка ошибок, которая привела к тому, что «Факел» оказался последним. Какие-то звенья в этой цепи я вижу. Может быть, это субъективно. Но называть их не хотелось бы, чтобы не выносить сор из избы. Конечно, это трагедия, что клуб вылетел. Не приходит что-то одно — есть совокупность моментов, которые привели к такому исходу. Конечно, вина лежит в том числе на нас, игроках», — сказал Ильин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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