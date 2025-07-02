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Набабкин рассказал, как поменялась атмосфера в раздевалке ЦСКА с приходом Челестини

Набабкин рассказал, как поменялась атмосфера в раздевалке ЦСКА с приходом Челестини
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Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, как поменялась атмосфера в раздевалке армейцев с приходом нового главного тренера Фабио Челестини. Набабкин выступал за ЦСКА с 2010 по 2024 год и трижды выигрывал чемпионат России.

— Вы побывали в раздевалке с новым главным тренером. Какая там атмосфера? Что поменялось?
— Довольно хорошая атмосфера. Видно, что пришёл тренер и он как можно быстрее хочет донести до футболистов, как играть и что делать на поле, — заявил Набабкин в эфире «Матч ТВ».

О назначении Челестини ЦСКА объявил 20 июня 2025 года. Специалист подписал контракт на два года с опцией продления ещё на один год. Прошлый сезон армейцы под руководством Марко Николича завершили на третьем месте в Российской Премьер-Лиге, а также выиграли Фонбет Кубок России.

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