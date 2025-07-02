Воспитанник «Црвены Звезды» Ковач — об игре за «Партизан»: для меня это нормально

Новичок калининградской «Балтики» Стефан Ковач высказался об игре за белградский «Партизан», будучи воспитанником «Црвены Звезды».

— Ты воспитанник «Црвены Звезды», но прошлый сезон провёл в «Партизане». Как это возможно?

— Я профессиональный игрок. Когда я играл за «Црвену Звезду», был молодым. После этого я сменил две команды. Для меня это нормально, я профессиональный игрок. Когда я играл за «Партизан», отдавал всего себя, — сказал Ковач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Балтика» объявила о переходе 26-летнего боснийца Стефана Ковача из «Партизана» в конце мая 2025 года.