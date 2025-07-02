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Владимир Ильин: Талалаев намеренно провоцирует конфликты и ищет острые углы

Владимир Ильин: Талалаев намеренно провоцирует конфликты и ищет острые углы
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Экс-футболист «Ахмата» Владимир Ильин высказался по поводу бывшего тренера грозненской команды Андрея Талалаева.

«У меня понимание насчёт Талалаева такое, что эти конфликты он сам провоцирует. По-моему, в каком-то интервью он сам сказал, что специально так делает. Ищет острые углы и делает это намеренно. Мне нравится такой подход. С ним непросто работать, но у него есть справедливость. Он оказывает определённое давление на игрока, тем самым заставляя выжимать максимум. Талалаев это справедливо оценивает. Наверное, с каждым в команде у него были острые углы, которые играли на результат», — сказал Ильин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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