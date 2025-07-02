Экс-полузащитник «Спартака» Игнатов прибыл в расположение «Сочи»

Бывший футболист «Спартака» Михаил Игнатов прибыл в расположение «Сочи». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В ближайшее время экс-полузащитник «Спартака» подпишет контракт с сочинским клубом. Ранее о договорённости с игроком сообщал инсайдер Иван Карпов.

Об уходе Игнатова московский «Спартак» объявил 1 июня. Михаил является выпускником академии красно-белых.

В составе первой команды «Спартака» полузащитник принял участие в 132 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 16 результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.