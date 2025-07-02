Прошла жеребьёвка календаря дивизиона «А» Второй лиги сезона-2025/2026

Сегодня, 2 июля, состоялась процедура жеребьёвки календаря первого этапа сезона-2025/2026 Леон Второй лиги в дивизионе «А». Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.
Состав участников группы «Золото»:
1. «Алания» Владикавказ
2. «Тюмень»
3. «Машук-КМВ» Пятигорск
4. «Волгарь» Астрахань
5. «Ленинградец» Ленинградская область
6. «Велес»
7. «Текстильщик» Иваново
8. «Сибирь» Новосибирск
9. «Динамо» Киров
10. «Динамо-2» Москва
20 июля в матчах первого тура сыграют*:
«Сибирь» — «Динамо-2»
«Машук-КМВ» — «Велес»
«Текстильщик» — «Тюмень»
«Ленинградец» — «Алания»
«Волгарь» — «Динамо»
Состав участников группы «Серебро»:
1. «Кубань» Краснодар
2. «Родина-2» Москва
3. «Торпедо Миасс»
4. «Калуга»
5. «Динамо-Владивосток»
6. «Авангард» Курск
7. «Иртыш» Омск
8. «Муром»
19 июля в матчах первого тура сыграют*:
«Авангард» — «Родина-2»
«Торпедо Миасс» — «Муром»
«Калуга» — «Иртыш»
«Динамо-Владивосток» — «Кубань»
Отмечается, что полный календарь первого этапа будет опубликован после его утверждения Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС.
*до утверждения календаря возможно внесение изменений в итоговую версию