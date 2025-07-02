Экс-игрок «Ахмата» Ильин: с Кадыровым как-то разминулись, избежали друг друга

Бывший футболист «Ахмата» Владимир Ильин рассказал, знаком ли он лично с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

«Так получилось, что в мой первый заход в «Ахмат» на полтора года Кадыров пришёл на игру с ЦСКА, но не заходил в раздевалку. Потом меня не было год — он заходил на тренировку. Потом я вернулся — и его опять не было. Как-то разминулись, избежали друг друга (смеётся)», — сказал Ильин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Последним клубом Ильина был воронежский «Факел». Он выступал за команду с лета 2024 года. Владимир перешёл в воронежский клуб из грозненского «Ахмата». В минувшем сезоне на счету Владимира 28 матчей, четыре забитых мяча и две результативные передачи.