Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ахмата» Ильин: с Кадыровым как-то разминулись, избежали друг друга

Экс-игрок «Ахмата» Ильин: с Кадыровым как-то разминулись, избежали друг друга
Комментарии

Бывший футболист «Ахмата» Владимир Ильин рассказал, знаком ли он лично с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

«Так получилось, что в мой первый заход в «Ахмат» на полтора года Кадыров пришёл на игру с ЦСКА, но не заходил в раздевалку. Потом меня не было год — он заходил на тренировку. Потом я вернулся — и его опять не было. Как-то разминулись, избежали друг друга (смеётся)», — сказал Ильин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Последним клубом Ильина был воронежский «Факел». Он выступал за команду с лета 2024 года. Владимир перешёл в воронежский клуб из грозненского «Ахмата». В минувшем сезоне на счету Владимира 28 матчей, четыре забитых мяча и две результативные передачи.

Материалы по теме
«Даже после сезона оставались надежды». От «Краснодара» с Фарке — до вылета в ФНЛ
Эксклюзив
«Даже после сезона оставались надежды». От «Краснодара» с Фарке — до вылета в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android