Владимир Ильин рассказал смешную историю про главу «Урала» Иванова

Бывший футболист «Урала» Владимир Ильин вспомнил смешную историю про президента екатеринбургского клуба Григория Иванова. Глава «Урала» пнул одного из легионеров, выступавших за команду.

— Есть одна смешная история с Григорием Виктроовичем. В «Урале» играл Чисамба Лунгу. Григорий Викторович его любил, всегда называл сынком. На одной из игр Викторович предъявил Лунгу за что-то, а Чисамба вспылил и брызнул стаканчик с водой в сторону Иванова. Викторович в шоке, а Лунгу не видит. В итоге Иванов делает пару быстрых шагов и выдаёт ему пинок, как в школе (смеётся). Это было очень смешно, но была правильная реакция: все завелись и выиграли матч.

— Пихач от Иванова в раздевалке был привычным делом?

— Обычное дело. Но он больше эмоционален на игре. Думаю, это и на картинке видно. Известные моменты, когда он сам бьёт, участвует в эпизоде и замыкает подачу (смеётся). В этом весь Викторович. Он просто очень переживает, но быстро отходит. Даже если он кому-то напихал, на следующий день подходит как ни в чём не бывало. Мне кажется, он сам забывает эти эмоции, — сказал Ильин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.