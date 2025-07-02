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Владимир Ильин рассказал смешную историю про главу «Урала» Иванова

Владимир Ильин рассказал смешную историю про главу «Урала» Иванова
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Бывший футболист «Урала» Владимир Ильин вспомнил смешную историю про президента екатеринбургского клуба Григория Иванова. Глава «Урала» пнул одного из легионеров, выступавших за команду.

— Есть одна смешная история с Григорием Виктроовичем. В «Урале» играл Чисамба Лунгу. Григорий Викторович его любил, всегда называл сынком. На одной из игр Викторович предъявил Лунгу за что-то, а Чисамба вспылил и брызнул стаканчик с водой в сторону Иванова. Викторович в шоке, а Лунгу не видит. В итоге Иванов делает пару быстрых шагов и выдаёт ему пинок, как в школе (смеётся). Это было очень смешно, но была правильная реакция: все завелись и выиграли матч.

— Пихач от Иванова в раздевалке был привычным делом?
— Обычное дело. Но он больше эмоционален на игре. Думаю, это и на картинке видно. Известные моменты, когда он сам бьёт, участвует в эпизоде и замыкает подачу (смеётся). В этом весь Викторович. Он просто очень переживает, но быстро отходит. Даже если он кому-то напихал, на следующий день подходит как ни в чём не бывало. Мне кажется, он сам забывает эти эмоции, — сказал Ильин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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