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«Челси» объявил о переходе нападающего сборной Бразилии Жоао Педро

«Челси» объявил о переходе нападающего сборной Бразилии Жоао Педро
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Нападающий сборной Бразилии Жоао Педро перешёл из «Брайтон энд Хоув Альбион» в «Челси». Об этом сообщил официальный сайт «Челси».

«23-летний форвард подписал долгосрочный контракт с «синими», рассчитанный до 2033 года, и присоединится к команде непосредственно перед четвертьфинальным матчем клубного чемпионата мира с «Палмейрасом», — написано в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Жоао Педро в «Челси» составит € 58,5 млн. «Челси» встретится с «Палмейрасом» 5 июля.

В сезоне-2024/2025 английской Премьер-лиги Жоао Педро провёл 27 матчей, в которых забил 10 мячей и оформил шесть голевых передач. Также на его счету три игры и одна результативная передача в Кубке Англии.

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