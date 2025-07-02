Владимир Ильин: все питерские живут идеей о «Зените», но ни у кого не получается

Воспитанник петербургского футбола Владимир Ильин высказался о мечте выступать за «Зенит». По его словам, об этом мечтают все местные начинающие футболисты, но практически ни у кого данная мечта не сбывается.

— Ты же воспитанник петербургского футбола. Хотел играть в «Зените»?

— Конечно, были мысли. Все, кто занимается футболом в Петербурге, живут с этой идеей. К сожалению, ни у кого не получается (смеётся). Я вырос на «Зените». Изначально с Пановым, а потом с Аршавиным, Кержаковым. Ходил на матчи на «Петровском». Мечтал играть в «Зените», — сказал Ильин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.