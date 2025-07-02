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Футбольный арбитр Карасёв заявил, что не собирается завершать карьеру

Футбольный арбитр Карасёв заявил, что не собирается завершать карьеру
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Известный арбитр Российской Премьер-Лиги Сергей Карасёв рассказал, что не планирует завершать карьеру. Карасёву 46 лет, он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010-го Карасёв является судьёй ФИФА, ранее Сергей работал на матчах Лиги чемпионов УЕФА, чемпионатов мира и Европы.

«Я готовлюсь к следующему сезону. Пока списков на сборы и на РПЛ нет. Готовлюсь, надеюсь, что руководство доверит работу в следующем сезоне. О завершении карьеры не думаю», — приводит слова Карасёва ТАСС.

Напомним, «Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте, тройку лидеров замкнул ЦСКА.

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