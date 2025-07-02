«Момент, что это не РПЛ, перекрывает всё хорошее». Владимир Ильин — об уходе из «Факела»

Экс-футболист «Факела» Владимир Ильин объяснил, почему решил покинуть воронежскую команду по окончании сезона-2024/2025.

— Почему ты принял решение покинуть «Факел»?

— Главная причина — желание играть в РПЛ. Плюс логистика.

— Остался бы в Воронеже только в случае, если бы сохранили прописку в РПЛ?

— Да. К сожалению, не получилось остаться. Всё было хорошо. Но момент, что это не РПЛ, перекрывает всё хорошее, — сказал Ильин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ильин выступал за «Факел» с лета 2024 года. Он перешёл в воронежский клуб из грозненского «Ахмата». В минувшем сезоне на счету Владимира 28 матчей, четыре забитых мяча и две результативные передачи.