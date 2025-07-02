Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жоао Педро: когда переходишь в «Челси», можешь думать только об одном — выигрывать трофеи

Жоао Педро: когда переходишь в «Челси», можешь думать только об одном — выигрывать трофеи
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок английского «Челси» бразилец Жоао Педро поделился эмоциями от перехода в лондонский клуб.

«Все знают, что это большой клуб с великой историей. У них были блестящие игроки в прошлом и есть блестящие игроки сейчас. Так что я рад присоединиться к ним, и вы знаете, что, когда ты игрок «Челси», ты должен думать только об одном — побеждать. Я вырос, наблюдая за Премьер-лигой, и «Челси» был клубом, который выигрывал трофеи. Поэтому, когда переходишь в «Челси», можешь думать только об одном — выигрывать трофеи. В каждом турнире необходимо думать: «Я выступаю за «Челси», и это мои амбиции».

Я немного близок с Давидом Луисом. Я поговорил с ним не о «Челси», а о своей карьере и о том, как я мог бы развиваться лучше. Он помог мне», — приводит слова Педро официальный сайт «Челси».

Предыдущим клубом 23-летнего Жоао Педро был «Брайтон энд Хоув Альбион».

Материалы по теме
Суперкомпьютер Opta признал «Челси» главным претендентом на победу в клубном ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android