Семак ответил на вопрос об игроках, которые вернулись в «Зенит» из аренды

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о будущем Ярослава Михайлова, Арсена Адамова и других футболистов, которые вернулись в клуб из аренды. Он рассказал, когда будет приниматься окончательное решение по этим игрокам.

— Если можно, по поводу тех игроков, которые вернулись из аренды. Ярослав Михайлов, Арсен Адамов, есть другие футболисты. Смотрите ли вы на них сейчас и на основании чего будете принимать решения о их дальнейшей судьбе?

— Мы будем принимать решение, исходя из количества игроков, которые будут в нашем распоряжении, исходя из той конкуренции, которую мы видим на футбольном поле. И уже, я думаю, в ближайшее время, после, может быть, шестого числа, примем решение по поводу некоторых игроков, которые, возможно, уйдут в аренду. Посмотрим. Время ещё есть. У нас есть уже примерное представление, что и как нам нужно делать. Но надо понимать, опять же, будут у нас новички, не будут. Исходя из этих факторов, примем решение, — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».