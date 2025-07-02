«Локомотив» раскрыл особенности проведения ближайших товарищеских матчей

Пресс-служба московского «Локомотива» в клубном телеграм-канале объявила детали проведения ближайших товарищеских матчей на втором летнем сборе. Обе игры пройдут на домашнем стадионе железнодорожников — «РЖД Арене».

«Игра с московским «Динамо» 12 июля будет открытой для посещения. Матч пройдёт в формате «три тайма по 45 минут». Подробности о билетах сообщим позже. Обращаем ваше внимание, что начало встречи перенесено на 17:30 мск.

Игра с «Торпедо» (5 июля в 18:00 мск) пройдёт без зрителей по согласованию с соперником», — написала пресс-служба клуба.

По итогам прошлого сезона «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. А хавбек команды Алексей Батраков был признан лучшим молодым футболистом чемпионата.