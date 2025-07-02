«Игроки давали в долг друг другу деньги». Франк Артига — о финансовой ситуации в «Химках»

Бывший главный тренер «Химок» Франк Артига сообщил, что игроки подмосковной команды давали друг другу деньги в долг по ходу минувшего сезона. Артига возглавлял «Химки» с июня 2024-го по апрель 2025-го. Напомним, ранее подмосковный клуб не получил лицензию РФС-1 для участия в РПЛ.

— Дмитрий Селюк говорил, что вы помогали деньгами футболистам. Это была большая сумма?

— Не только я, игроки также давали в долг друг другу деньги. Это было очень тяжело, но в то же время сплотило нас всех. Главное, чтобы это не повторилось, чтобы было найдено решение для возврата части долгов, — приводит слова Артиги «Матч ТВ».

По итогам сезона-2024/2025 первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге завоевал «Краснодар». Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте, тройку лидеров замкнул ЦСКА.