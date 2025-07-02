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ЦСКА объявил о начале сотрудничества с пивоваренной компанией

ЦСКА объявил о начале сотрудничества с пивоваренной компанией
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Московский ЦСКА и пивоваренная компания «АБ ИнБев Эфес» заключили долгосрочное партнёрское соглашение, рассчитанное до 2027 года. Об этом сообщил официальный сайт ЦСКА.

«В рамках сотрудничества «АБ ИнБев Эфес» получила статус «Партнёр ПФК ЦСКА» с эксклюзивными правами на размещение своей безалкогольной продукции на территории «ВЭБ Арены». Также партнёрство предусматривает использование бренда клуба и широкий спектр рекламных и маркетинговых возможностей во время матчей и других мероприятий», — написано в заявлении клуба.

«Партнёрство между пивоваренными компаниями и футбольными клубами является классическим и общепринятым взаимодействием. Мы рады, что подписываем соглашение с новым партнёром «АБ ИнБев Эфес» — крупнейшим игроком этого направления в России. У нас запланировано много совместных маркетинговых активностей для наших болельщиков как онлайн в социальных сетях, так и офлайн на нашем стадионе. И мы, не скрою, можем назвать это партнёрство выгодным для клуба, поэтому уверены, что ПФК ЦСКА и «АБ ИнБев Эфес» сделают важные совместные шаги для развития наших брендов», — сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

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