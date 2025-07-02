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Врач ЦСКА Безуглов: мы можем рассчитывать на Максима Мухина

Врач ЦСКА Безуглов: мы можем рассчитывать на Максима Мухина
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Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, что армейцы могут рассчитывать на футболиста Максима Мухина.

«Однозначно мы можем рассчитывать на Максима Мухина в предстоящем сезоне. В матче с «Партизаном» он вышел на поле, провёл первый тайм, потом была плановая замена. Опять же, в прошлом сезоне он был полноценной единицей в команде. Но кто выходит на поле, а кто не выходит — это прерогатива главного тренера», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В завершившемся сезоне 23-летний Мухин провёл только один матч за ЦСКА, не записав на свой счёт результативных действий. Осенью 2023 года Максим травмировал крестообразные связки колена и долгое время восстанавливался от полученного повреждения.

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