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Константин Тюкавин признался, что опасается переходить в европейский клуб

Константин Тюкавин признался, что опасается переходить в европейский клуб
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о возможном переходе в европейский клуб. Напомним, в марте этого года Тюкавин получил травму крестообразных связок колена.

— Приходит условный «Лилль» следующим летом. Ты хочешь ждать топа, как «ПСЖ» с Сафоновым, или готов рассматривать «Лилль»?
— Нет, я готов рассматривать. Но когда будет хороший вариант. Не из первой тройки-пятёрки [в таблице], но из первой восьмёрки. Будем обсуждать, разговаривать и принимать решение.

— Ты готов к переезду? Не боишься выхода из зоны комфорта?
— Понятно, что опасаюсь. Вон по Захе [Захаряну] видно, что ему не по себе в Испании. Но если семья поедет, жена моя, то будет легче адаптироваться, — сказал Тюкавин в выпуске YouTube-канала экс-нападающего «Динамо» и «Краснодара» Фёдора Смолова.

В минувшем сезоне 23-летний форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами.

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