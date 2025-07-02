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«Динамо» объявило о продлении контракта с Бессмертным и об уходе игрока в аренду

«Динамо» объявило о продлении контракта с Бессмертным и об уходе игрока в аренду
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Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с воспитанником команды Станиславом Бессмертным. Как сообщает пресс-служба бело-голубых, 21-летний защитник подписал с клубом новое соглашение до лета 2028 года.

Следующий сезон Станислав Бессмертный проведёт в Мелбет Первой лиге. Футболист будет выступать в составе московской «Родины» на правах аренды. Отмечается, что аренда не предусматривает опцию или обязательство выкупа.

Станислав Бессмертный выступает за молодёжные команды «Динамо» с лета 2016 года. Вторую половину минувшего сезона футболист провёл в аренде в составе клуба «Урал» из Екатеринбурга.

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