«Динамо» объявило о продлении контракта с Бессмертным и об уходе игрока в аренду

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с воспитанником команды Станиславом Бессмертным. Как сообщает пресс-служба бело-голубых, 21-летний защитник подписал с клубом новое соглашение до лета 2028 года.

Следующий сезон Станислав Бессмертный проведёт в Мелбет Первой лиге. Футболист будет выступать в составе московской «Родины» на правах аренды. Отмечается, что аренда не предусматривает опцию или обязательство выкупа.

Станислав Бессмертный выступает за молодёжные команды «Динамо» с лета 2016 года. Вторую половину минувшего сезона футболист провёл в аренде в составе клуба «Урал» из Екатеринбурга.