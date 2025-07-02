«Сердце кровью обливается». Известный болельщик «Торпедо» Шаганов — о ситуации в клубе

Известный поэт и болельщик московского «Торпедо» Александр Шаганов высказался о проблемах команды. Ранее сообщалось, что клуб может быть не допущен до участия в Российской Премьер-Лиге, в которую квалифицировался по итогам прошлого сезона.

«Обескураживает то, что происходит вокруг «Торпедо». У всех наших болельщиков есть серьёзные переживания. Факт преступления ещё не установлен. Даже если он был, хотя я в это не верю, он был осуществлён отдельными физическими лицами, а футбольный клуб «Торпедо» — огромное объединение болельщиков и команды с потрясающей историей. На сегодняшний день «Торпедо» — выразитель рабочих окраин.

Не дай бог, поступят санкции в виде исключения клуба из РПЛ. Слухи появляются, но я не допускаю такого. Это нанесёт огромный удар по большому количеству людей и рядам торсиды «Торпедо», которые очень сплочённые и через многое прошли. Почему команда должна страдать? Я был на матчах в прошлом сезоне: игра была и радовала, а тут вдруг такая напасть. Конечно, мы выдержим. Никто «Торпедо» без болельщиков не оставит. Мне кажется, справедливость должна восторжествовать. Сейчас ходят слухи, что «Оренбург» войдёт вместо «Торпедо» в РПЛ. Мы же добились выхода в РПЛ в честной борьбе, а нас обвиняют. Я, честно говоря, негодую. У меня сердце кровью обливается», — сказал Шаганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.