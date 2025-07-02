Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА объявил об уходе Кристияна Бистровича

ЦСКА объявил об уходе Кристияна Бистровича
Комментарии

Московский ЦСКА в телеграм-канале объявил об уходе хорватского полузащитника Кристияна Бистровича.

Бистрович дебютировал за ЦСКА в марте 2018 года, затем находился в арендах в турецких клубах «Касымпаша», «Фатих Карагюмрюк», итальянском «Лечче», нидерландской «Фортуне Ситтард» и калининградской «Балтике».

Всего у Кристияна 127 матчей, 10 голов и семь голевых передач за красно-синих. Также в его активе победа в Суперкубке России в 2018-м и в Кубке России — 2025.

В минувшем сезоне, помимо победы в Кубке России, ЦСКА занял третье место в турнирной таблице МИР РПЛ. Чемпионом стал «Краснодар», серебряным призёром — «Зенит».

Материалы по теме
«Даже после сезона оставались надежды». От «Краснодара» с Фарке — до вылета в ФНЛ
Эксклюзив
«Даже после сезона оставались надежды». От «Краснодара» с Фарке — до вылета в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android