Туфрин: трансфер Жерсона в «Зенит» — риск, известно, как бразильцы адаптируются к России

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин назвал рискованным трансфер бразильца Жерсона из «Фламенго» в петербургский клуб.

«Жерсон — усиление в середину поля «Зенита». С его приходом надо чётко представлять, что делать с Венделом. Непонятно, вернётся ли он в расположение команды. При этом что мы знаем о Жерсоне? Это футболист национальной сборной Бразилии, ему 28 лет, и он неплохо себя проявил на клубном чемпионате мира. Больше информации о нём не знаем.

Известно, что бразильцы сложно адаптируются к российскому чемпионату. Поэтому трансфер Жерсона в «Зенит» — риск, как и любое другое приобретение. Каждый футболист хочет найти свою команду, где будет играть и показывать свои лучшие качества. По описанию, Жерсон — это то, что «Зениту» надо, но неизвестно, как получится по факту», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.