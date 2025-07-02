Созин: скоро клубы будут вытягивать спички за право играть в РПЛ: у кого короче – тот мимо

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о большом количестве скандалов в российском футболе перед стартом сезона-2025/2026 в Российской Премьер-Лиге.

«За «20 минут» до старта РПЛ 8 из 10 болельщиков нашего футбола не смогут назвать состав участников чемпионата. Что будет с «Оренбургом»? С «Торпедо»? Клуба остаётся или нет? Есть ли какие-то ещё варианты? Кажется, в руководстве РФС забыли, что РПЛ стартует через две недели.

Пауза затянулась. И началась она не после финиша РПЛ, а раньше – зимой, когда арестовали руководителя «Химок». Уже тогда было понятно, что понадобится сложное решение. И решать было надо. В итоге мы близки к тому, что скоро клубы будут вытягивать спички за право играть в РПЛ: у кого короче – тот мимо. Так чемпионаты не проводятся», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Подмосковные «Химки» заняли 12-е место в минувшем сезоне РПЛ, но не были допущены до участия в следующем чемпионате из-за финансовых проблем. Московское «Торпедо», как сообщается, может быть отстранено от участия в турнире из-за уголовного дела против владельца клуба Леонида Соболева. «Оренбург» вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/2025, но, по данным СМИ, может быть возвращён в элитный дивизион.