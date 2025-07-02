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Известный болельщик «Торпедо» Шаганов высказался об аресте акционера клуба Соболева

Известный болельщик «Торпедо» Шаганов высказался об аресте акционера клуба Соболева
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Известный поэт и болельщик московского «Торпедо» Александр Шаганов высказался об аресте совладельца клуба Леонида Соболева.

«К руководству «Торпедо» отношусь с уважением. Лично не знаком с Леонидом Соболевым, но им была проведена большая работа. Команда провела прошлый сезон в хорошем тонусе. К нему у меня нет никаких претензий. Матч длится 90 минут, а в деле фигурируют какие-то назначенные и неназначенные пенальти. Очень похоже на то, что это было вилами по воде писано. Видимо, это кому-то выгодно. У нас многострадальный клуб «Торпедо». Команда из Москвы, но сколько болельщиков по всей России! Скоро ещё свой стадион будет сдан. Это подарок для московских болельщиков, но нашу биографию пытаются исковеркать», — сказал Шаганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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