ЦСКА улучшил условия контракта Матвея Кисляка

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб улучшил условия контракта полузащитника Матвея Кисляка.

Текущий контракт 19-летнего Кисляка с ЦСКА рассчитан до июля 2028 года.

«Мы улучшили контракт Матвея Кисляка даже без продления, потому что он это заслужил. Но находимся в диалоге с его агентом и с самим Матвеем, несмотря на длительный срок контракта, мы готовы подписать новое соглашение на ещё более улучшенных условиях. То есть мы здесь гибки», — приводит ТАСС слова Бабаева.

Кисляку в минувшем сезоне провёл 33 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдав одну результативную передачу. Ранее СМИ сообщали, что турецкий «Фенербахче» заинтересован в покупке российского футболиста.