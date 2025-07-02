Владимир Ильин рассказал о конкуренции с Джоном Кордобой в «Краснодаре»

Бывший форвард «Краснодара» Владимир Ильин поделился воспоминаниями о соперничестве с колумбийским нападающим Джоном Кордобой в составе «быков».

«Было ощущение, что это очень качественный футболист. Понимал, что игрок высокого уровня. У нас не было особого взаимодействия. Мы играли в разное время, нас мало ставили вместе — только в товарищеских играх. Кстати, у нас получалось достаточно эффективно. То есть либо оба забивали, либо один отдавал, а второй забивал. Мы говорили с ним о том, что почему бы не сыграть вдвоём. Но в официальных практически не получалось», — сказал Ильин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Владимир Ильин выступал за «Краснодар» в сезоне-2021/2022. В его активе 24 матча и четыре забитых мяча за команду во всех турнирах. Джон Кордоба вместе с чёрно-зелёными стал чемпионом России в сезоне-2024/2025, забив 12 голов и оформив семь результативных передач в 25 турах Российской Премьер-Лиги.