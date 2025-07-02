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Экс-игрок «Факела» Ильин: даже после окончания сезона оставались надежды сохраниться в РПЛ

Экс-игрок «Факела» Ильин: даже после окончания сезона оставались надежды сохраниться в РПЛ
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Бывший нападающий воронежского «Факела» Владимир Ильин рассказал, как в клубе надеялись на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге, несмотря на вылет по итогам сезона-2024/2025.

«На самом деле — уникальный сезон вот в каком смысле: даже после его окончания оставались какие-то надежды (смеётся). Мы верили и сражались до последнего, старались цеплять очки. Понимали, что предпоследнее место может сохраниться в РПЛ, и дело оставалось за малым. Был расклад в стыках, по которому 15-е место сохраняло прописку. Честно сказать, следил за стыковым играми, как и все в команде. Было бы очень обидно, если бы в РПЛ осталась команда с 15-й строчки, потому что нам до неё не хватило буквально двух очков. До последних туров понимали, что нужно цепляться. Вся футбольная общественность до последнего гадала, что будет с «Химками». Все эти разговоры сеяли надежду», — сказал Ильин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Воронежский «Факел» завершил сезон на последнем месте в турнирной таблице РПЛ с 18 очками в 30 турах. Отставание от занявшего 15-е место «Оренбурга» составило одно очко. Финишировавшие на 12-й строчке «Химки» были не допущены до следующего розыгрыша РПЛ из-за финансовых проблем. По данным СМИ, московскому «Торпедо» могут запретить участвовать в турнире после открытия уголовного дела в отношении владельца клуба Леонида Соболева. Место столичного клуба, возможно, займёт «Оренбург».

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