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«Сокол» отправляется в Небесную лигу». Анонсирован прощальный матч казанского клуба

«Сокол» отправляется в Небесную лигу». Анонсирован прощальный матч казанского клуба
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Пресс-служба казанского «Сокола» сообщила, что в воскресенье, 6 июля, клуб проведёт прощальный матч в качестве профессионального.

«6 июля команда ФК «Сокол» проведёт свой последний матч в статусе профессионального клуба. В 13-м туре группы 4 LEON-Второй лиги Б казанцы примут «Крылья Советов-2».

По случаю прощального матча команда выйдет на поле в соответствующем статусу мероприятия черном комплекте формы, а для зрителей будет организовано специальное питание: в меню – кутья, гороховая каша, кисель.

Напомним, футбольный клуб «Сокол» (Казань) создан 18 ноября 2018 года. Осенью 2024 года после победы в любительском Кубке МФС «Приволжье» «Сокол» получил право заявиться в соревнования профессиональных
футбольных клубов. В своём дебютном сезоне в профессиональном футболе команда финишировала на 4-м месте группы 4 LEON-Второй лиги Б.

Благодаря ФК «Сокол» свой путь в профессиональном футболе начали больше десятка воспитанников футбольных школ Татарстана, а казанские легенды, в прошлом игрок национальной сборной России Евгений Варламов и Сергей Рыжиков, попробовали свои силы в качестве главных тренеров команды.

Прощание с профессиональным футбольным клубом «Сокол» состоится на казанском стадионе «Трудовые резервы», что по соседству с Арским кладбищем. Напоминаем, 6 июля, начало – в 12:00", — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

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