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Суарес уйдёт из «Интер Майами» в конце сезона, Луис может завершить карьеру — AS

Суарес уйдёт из «Интер Майами» в конце сезона, Луис может завершить карьеру — AS
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Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес покинет американский клуб в конце нынешнего сезона, о чём сообщает издание AS. Уругвайский форвард постарается выиграть MLS, после чего может завершить карьеру.

Суарес перешёл в «Интер Майами» в декабре 2023 года. В составе команды из США футболист выиграл регулярный чемпионат MLS и стал вторым бомбардиром в истории клуба с 34 забитыми мячами.

Южноамериканский форвард за свою клубную карьеру успел сыграть 863 матча и забить 523 гола. Напомним, бывший игрок «Барселоны» является одним из владельцев команды «Депортиво ЛСМ», выступающей в четвёртом дивизионе уругвайского футбола. Высока вероятность, что в случае завершения карьеры Луис Суарес займётся развитием собственного клуба.

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